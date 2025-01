Incidente fra auto e bimbo in bici. Vola giù nel fosso

Un bambino di 11 anni in sella alla sua bicicletta, una macchina che procede tranquillamente in via Procacci. La strada che da Sinalunga porta verso il vicino comune di Lucignano, in provincia di Arezzo. E’ qui che accade un incidente che gli agenti della polizia municipale di Sinalunga stanno ricostruendo a seguito del quale il piccolo, che vive a Sinalunga, è stato portato d’urgenza al policlinico di Siena con l’elisoccorso Pegaso in codice 2.

Al volante della vettura ci sarebbe stato un uomo di 70 anni, che abita a Lucignano. La dinamica è, come detto, in corso di accertamento ma non si esclude che possa aver urtato il bambino in bicicletta proprio all’altezza del ponte sul torrente Foenna. Erano da poco passate le 17, iniziava a fare buio in una strada dove non c’è illuminazione pubblica.

Certo è che il bambino è volato di sotto, per alcuni metri. Fortunatamente non è finito nell’acqua, il livello comunque era molto basso. Atterrando nelle sponde dove l’erba ha con probabilità attutito il colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Montepulciano, la Misericordia poliziana e l’automedica di Nottola. Il bambino è stato soccorso e portato all’aviosuperficie dei Bettolle dove è atterrato Pegaso.

Sulle prime sembrava che venisse trasferito al Meyer di Firenze ma è stato portato alle Scotte.

La.Valde.