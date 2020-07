Siena, 12 luglio 2020 - Un ciclista di 46 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dalla bicicletta. E' successo questo pomeriggio intorno alle 16 in località Saragiolo, nel comune di Piancastagnaio, dove, per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della bicicletta. Nella caduta il ciclista ha riportato ferite molto gravi e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena.

