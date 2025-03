Incidente all’isola ecologica. Operaio cade nel cassonetto rifiuti mentre scarica il compattatore

PoggibonsiAttimi di grande paura ieri all’isola ecologica di via Leopardi, a Poggibonsi. Un operaio di 46 anni, dipendente di un’azienda che gestisce il servizio di raccolta porta a porta per conto di Sei Toscana, è caduto nel cassone dello smaltimento rifiuti mentre stava scaricando il compattatore. Nel violento impatto ha riportato gravi ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’infortunio sul lavoro è accaduto intorno alle 9. La dinamica è ancora tutta da accertare ma secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico del materiale ammassato nel camion. A un certo punto, per cause da appurare, il 46enne ha perso l’equilibrio ed è caduto nel cassone dei rifiuti.

L’allarme è scattato immediatamente. I suoi colleghi di lavoro hanno chiamato subito il 118 e nel giro di qualche minuto sono arrivati l’automedica del 118 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi.

L’operaio era dentro il cassone dei rifiuti e per estrarlo e prestargli i primi soccorsi si è senso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. Una volta recuperato, il 46enne è stato trasportato d’urgenza in codice 3 al Policlinico delle Scotte.

Le condizioni dell’operatore ecologico sono serie, ma la sua vita non è a rischio. Sul posto, per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio, anche i carabinieri della compagnia valdelsana e il personale della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Sud Est.

"Il nostro personale presente in loco ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente- spiega Sei Toscana in una nota diffusa poco dopo l’infortunio sul lavoro- L’azienda segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con la struttura sanitaria. Ringraziamo i nostri operatori e tutte le autorità intervenute per la prontezza e la professionalità dimostrate. Il centro di raccolta resta regolarmente aperto al pubblico secondo i consueti orari".