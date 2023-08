Incidente a Bagni San Filippo Turista cade nell’area termale E’ ricoverata con varie fratture

di Massimo Cherubini

Scivola scendendo dalla ’Balena Bianca’ di Bagni San Filippo, uscendo da una delle vasche di acqua solfurea. Una donna toscana aveva scelto di trascorrere, in compagnia di un’amica, una giornata nello splendore del piccolo centro termale. Era arrivata da poco, giusto il tempo per apprezzare il luogo. Forse non ha retto alla tentazione di salire sulla ’Balena Bianca’ nonostante i numerosi cartelli di divieto e le ordinanze del sindaco Claudio Galletti, nonché gli avvisi sul pericolo.

Salire sul simbolo delle acque solfuree di San Filippo è impresa non facile, ma possibile. Difficile, davvero molto difficile, è poi scendere. Perché il calcare è scivoloso, non ci sono punti dove appoggiarsi. Occorre molta attenzione, anche per risalire da una vasca. Ed è questa la causa di un incidente che si ripete, con conseguenze più o meno gravi, durante ogni stagione estiva. La donna è infatti caduta sotto gli occhi dell’amica e di tante persone che, fin dalle prime ore del mattino, affollavano l’area. Sono stati chiamati i soccorsi, il 118 ha attivato uomini e mezzi. Molto problematiche le operazioni per per raggiungere il punto dove si trovava la ferita. Per questa ragione sono intervenuti i vigili del fuoco di Piancastagnaio per dar man forza agli operatori sanitari. I vigili del fuoco hanno messo la donna nella barella spinale portandola, con i volontari del 118, fino all’ambulanza. Il sospetto, che solo gli accertamenti radiografici accerteranno, è che la turista ferita abbia riportato una o più fratture, tuttavia non è in pericolo di vita.

Intanto proprio da oggi l’intera area verrà presidiata, per conto del Comune di Castiglione d’Orcia, dagli uomini della Cooperativa di Continuità.

L’obiettivo è garantire, ancor di più, il rispetto di quelle regole che nell’area della ’Balena Bianca’ possono provocare incidenti a persone, ma anche "offese" all’ambiente con l’abbandono di bottiglie lattine, cartacce e rifiuti di vario genere. "Noi – ha detto il sindaco Claudio Galletti – ce la mettiamo tutta per evitare gli incidenti alle persone e per garantire il rispetto dell’area che registra un costante aumento di presenze".