Inchiesta sul marchio dell’Ac Siena. Rossi spiega le decisioni nel cda Mps

E’ l’ultimo processo che vede l’ex presidente di Banca Mps, Giuseppe Mussari, imputato. Deve rispondere di concorso in bancarotta fraudolenta, assieme all’ex presidente del Siena calcio Massimo Mezzaroma e l’ex direttore Corporate (ora in pensione) di Banca Mps Antonio Marino. L’inchiesta riguarda un filone del crac dell’Ac Siena, l’operazione di cessione del marchio alla Black & White Communication per 22 milioni di euro nel 2011. Secondo l’accusa era un’operazione fatta quando il Siena era già in cattive acque. Ovviamente i difensori degli imputati hanno una visione diversa.

Per questo ieri è stato ascoltato Fabrizio Rossi, una vita al Monte dei Paschi, in quegli anni vicedirettore generale vicario e responsabile del personale. L’avvocato Fabio Pisillo, difensore di Mussari, ha chiesto a Rossi di descrivere come si svolgevano i consigli di amministrazione di Banca Mps. E l’ex vicedg ha spiegato che toccava alla direzione preparare le delibere e gli atti da votare in cda. A illustrarli erano il dg Antonio Vigni e il presidente Mussari, ma i consiglieri intervenivano e le decisioni venivano prese collegialmente. L’avvocato Pisillo ha chiesto anche a Fabrizio Rossi se Frédéric de Courtois, vertice di Axa, e il vicepresidente Francesco Caltagirone, intervenivano in cda. Rossi ha risposto di sì.