Appartamento a fuoco in centro a Siena, chiusa la strada

Siena, 13 gennaio 2024 – Mattinata di paura nel centro storico di Siena dove un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di via Sallustio Bandini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e l’ambulanza del 118. Fortunatamente gli occupanti dello stabile non hanno riportato conseguenze. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio. Ancora da accertare le cause del rogo.