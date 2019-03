Poggibonsi (Siena), 12 marzo 2019 - Una persona è rimasta ustionata e due persone sono rimaste intossicate (per fortuna tutti in modo lieve) in un incendio che è scoppiato nel seminterrato di un'abitazione a Poggibonsi (Siena) in località Bellavista.

All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco le tre persone che occupavano i locali erano già all'esterno dell'abitazione. I tre sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Tutto il locale seminterrato è stato dichiarato momentaneamente inagibile.