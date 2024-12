Incendio deposito di gas. Disagi per i cittadini

All’alba di ieri un incendio ha messo fuori uso la centralina del gas in località Bellaria a Montalcino. Restano al momento ignote le cause dell’incendio che oltre al danno materiale alla struttura ha provocato grande disagio alla popolazione di Montalcino e di Castiglion del Bosco. Hanno dovuto chiudere le cucine i ristoranti e disagi si sono manifestati anche nelle strutture ricettive ed alberghi. Attenzione particolare è stata rivolta alla Rsa e all’ospedale di comunità per mantenere al caldo i ricoverati con l’Amministrazione che ha richiesto alle associazioni di volontariato la disponibilità al trasferimento dei ricoverati se dovesse rendersi necessario. "Stiamo lavorando per poter ripristinare la fornitura di gas al tutto il capoluogo e a Castiglion del Bosco – dice l’assessore Davide Giorni – il personale dell’ente fornitore Centria provvederà alla chiusura di tutti i contatori e colonne del capoluogo e si raccomanda a tutti di non intervenire personalmente. Preghiamo i cittadini di attivarsi in autonomia per far fronte alle proprie necessità". "Grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco, che ringrazio, l’incendio è stato domato – dice il sindaco Silvio Franceschelli – con intervento di 30 squadre di Centria e Snam che hanno messo in sicurezza la rete del gas. Sono, inoltre, in arrivo i camion cisterna con il gas che saranno lo strumento con il quale sarà attivata la reimmissione provvisoria per tutto il periodo necessario al ripristino della normale funzionalità della rete. Raccomandiamo a tutti i cittadini di non aprire i fornelli del gas e i contatori prima del ripristino della rete". Il Comune sui propri canali social aggiorna la popolazione sull’andamento dei lavori mentre gli esperti cercano anche di stabilire la causa dell’incendio.

Andrea Falciani