Poggibonsi, cassonetti dati alle fiamme

Poggibonsi, 30 marzo 2023 – Mercoledì e giovedì a Poggibonsi tre contenitori per la raccolta dei rifiuti sono bruciati. Nello specifico, sono stati avvolti dalle fiamme un cassonetto del multimateriale e uno della carta e cartone in via della Libertà e un cassonetto del multimateriale in via della Costituzione.

Gli episodi hanno interessato le stesse postazioni di raccolta già oggetto di analoghi episodi il mese scorso e per le quali Sei Toscana ha già presentato denuncia.

Dopo il pronto intervento dei Vigili del fuoco, gli operatori di Sei Toscana hanno già provveduto alla sostituzione dei contenitori danneggiati così da permettere ai residenti della zona di effettuare senza alcun problema il conferimento differenziato dei propri rifiuti. “Sei Toscana – si legge in una nota dell'azienda – ringrazia i vigili del fuoco e le autorità competenti per i tempestivi interventi ed intraprenderà tutte le azioni possibili a garanzia e tutela del patrimonio”.