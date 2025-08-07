Dazi, il problema è a Bruxelles

Cronaca
CronacaA1, ancora un incendio di camion: brucia bisarca, intervento dei vigili del fuoco
7 ago 2025
REDAZIONE SIENA
A1, ancora un incendio di camion: brucia bisarca, intervento dei vigili del fuoco

Accade sul tratto senese dell’Autostrada del Sole. Non si registrano feriti ma ci sono stati dei rallentamenti per la circolazione, per permettere lo spegnimento del rogo

Il camion andato a fuoco sul tratto senese dell'Autostrada del Sole (Fonte vigili del fuoco)

Il camion andato a fuoco sul tratto senese dell'Autostrada del Sole (Fonte vigili del fuoco)

Siena, 7 agosto 2025 – I vigili del fuoco del comando di Siena sede centrale e del distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì per l’incendio di un semirimorchio con sopra un mulino per sassi sull'autostrada A1 al Km 389 direzione sud. Siamo nel tratto senese dell’Autostrada del Sole.

Sul posto intervenuta anche l’autobotte del comando di Arezzo per supporto e per lo spegnimento della scarpata adiacente. Le fiamme infatti si sono estese anche alla vegetazione circostante.

L'autostrada è rimasta momentaneamente aperta nella sola corsia di sorpasso. Non si registrano persone coinvolte. E’ l’ennesimo incendio di un mezzo pesante in Autostrada del Sole negli ultimi giorni. Nella sera di mercoledì 6 agosto l’incendio di un camion in una galleria tra Badia e Firenzuola in direzione Bologna ha sprigionato una grossa coltre di fumo, con gli automobilisti che hanno dovuto abbandonare le auto e rifugiarsi nelle camere di sicurezza costruite proprio per sfuggire agli incendi. 

