Brucia auto di turisti Usa in autostrada: riescono a uscire, poi il rogo

Sinalunga (Siena), 4 agosto 2022 - Paura in autostrada per una macchina che ha preso fuoco mentre era in marcia . E' accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 4 agosto. Sull'auto c'erano alcuni turisti statunitensi. Il gruppo ha fatto solo in tempo a uscire dal mezzo, poi la macchina è stata avvolta dal rogo.

Tanto fumo in autostrada e intervento immediato dei vigili del fuoco di Montepulciano . Che in breve hanno spento le fiamme. Non si registrano feriti ma il rogo si inserisce in un'altra giornata difficile per la Toscana, con diversi incendi di vegetazione.