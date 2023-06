Incendio al Parco dell'Elsa, Pompieri in Azione a San Gimignano

Quasi due ore di apprensione ieri a San Gimignano nella zona di Baccanella perché si temeva per un incendio che rischiava di interessare anche il vicino supermercato Coop. A dare l’allarme è stato un dipendente del Comune di San Gimignano che, in servizio al parcheggio dove arrivavano frotte di visitatori italiani e stranieri, ha notato uscire da una griglia del fumo. Accom pagnato da un odore acre poiché, si scoprirà dopo, aveva bruciato anche la plastica di una condotta, secondo la prima ricostruzione. Sul posto sono corsi i pompieri del distaccamento di Poggibonsi che hanno esaminato la situazione, facendo venire sul posto il responsabile del punto vendita per controllare che non ci fossero problemi all’interno. Intanto grazie alla collaborazione della polizia municipale, pullman e turisti venivano dirottati in un’altra zona. Nessun problema per il supermercato, dopo attente verifiche, ma solo qualcuno che aveva buttato una cicca dentro lo scannafosso che era pieno di erba e carta per cui si è incendiato facilmente.

In mattinata, invece, i pompieri valdelsani erano andati al parco dell’Elsa in quanto una ragazza straniera aveva una distorsione o, forse una frattura, per cui non riusciva a muoversi. I vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari del 118 a portarla in cima alla strada, una volta sistemata nel telone porta feriti.