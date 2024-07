Inaugurazione ’Note di Siena’ rilancia il connubio con la Mens Sana

Aprirà i battenti il 3 agosto il primo store del brand ‘Note di Siena’ in via dei Rossi. Il negozio, ormai praticamente pronto ad accogliere i clienti, è stato la sede della conferenza stampa del presidente del gruppo Mac Gianluca Rotondi insieme al numero uno della Mens Sana Basketball Francesco Frati. "Ci sembrava l’occasione giusta per annunciare l’apertura del nostro primo store ‘Note di Siena’ – ha detto l’imprenditore irpino – segno che il nostro gruppo punta forte su questa città. Dal 3 agosto aspettiamo numerosi senesi, tifosi della Mens Sana e turisti che intendono puntare sui nostri prodotti nella consapevolezza che di ogni prodotto venduto una percentuale andrà alla Mens Sana Basketball. Si può dire che acquistando i prodotti ‘Note di Siena’ si sostiene il club biancoverde".

Il connubio col club di Viale Sclavo prosegue con reciproca soddisfazione. "Noi non ci vogliamo fermare – ha proseguto – né col nostro gruppo né con la Mens Sana che deve tornare a grandi livelli. Noi ci saremo e la sosterremo. Il bilancio del primo anno di sponsorizzazione è ottimo: ‘Note di Siena’ ha dato subito i suoi frutti e ha reso vincente questo connubio. Portiamo avanti un progetto di Siena e per Siena". Il negozio si aggiunge ad altre location presenti in città. "Questo store sarà il fratello più piccolo delle strutture che abbiamo a Siena come gli hotel, o di prossima apertura come ristoranti e bar. Entro il 2024 puntiamo a inaugurare una sede principale del gruppo Mac – ha concluso Rotondi – per strutturarci sempre di più in una città e una provincia che hanno tanto da dare".

Anche Frati si dice soddisfatto della partnership: "Celebriamo con piacere l’apertura dello store del nostro partner ‘Note di Siena’. Ci auguriamo che anche questo percorso che stiamo facendo insieme possa avere la stessa fortuna che ha avuto la squadra lo scorso anno".

Guido De Leo