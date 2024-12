Inaugurazione dello Spazio Giovani Culsans a Chiusi Scalo: un nuovo punto di riferimento per i giovani

Un punto di riferimento per i giovani di Chiusi Scalo sarà inaugurato oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 18: lo Spazio Giovani Culsans, situato in via Leonardo da Vinci, 21. Alla cerimonia di apertura parteciperà Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme al sindaco Gianluca Sonnini e all’amministrazione comunale locale.

Il nome Culsans trae ispirazione da un Dio etrusco bifronte, simile al romano Giano, simbolo di transizione e crescita. La scelta del nome riflette il desiderio di creare uno spazio che segni il passo fondamentale dalla giovinezza all’età adulta. Il logo del nuovo spazio rappresenta un percorso condiviso, all’interno del quale si vogliono promuovere occasioni di ascolto e confronto, grazie a laboratori, letture, proiezioni cinematografiche, concerti e incontri con autori.

Sarà dunque un luogo pubblico e creativo, dedicato a favorire relazioni e sinergie tra giovani e diverse realtà locali. Qui sarà possibile non solo studiare e lavorare in un ambiente tranquillo, ma anche divertirsi con giochi, incontri e iniziative culturali. L’obiettivo è di rendere questo spazio accogliente e stimolante, in grado di accogliere idee e progetti, una vera e propria casa per chi desidera esplorare nuove opportunità di crescita personale e sociale.

In definitiva, Culsans rappresenta una soglia verso un futuro ricco di possibilità, un luogo da cui partire per costruire relazioni significative e condividere momenti indimenticabili.