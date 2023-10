Inaugurazione a Staggia Senese: nuovo mezzo per servizi sociali

Inaugurazione oggi alle 17 da parte della Misericordia di Staggia Senese di un nuovo mezzo per servizi di carattere sociale (accompagnamenti di persone a visite ed esami e altri trasporti in strutture sanitarie). Il veicolo, un Fiat Doblò, è il terzo a disposizione dei volontari della Misericordia staggese per questo tipo di attività che si unisce poi al soccorso in ambulanza. Un acquisto che è andato in porto grazie al contributo di cittadini e aziende del territorio.

Appuntamento dunque questo pomeriggio presso la sede della Confraternita, nella centralissima via Romana. All’evento seguirà un rinfresco.