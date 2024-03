Inaugurato il nuovo polo ‘Chianti Origo’. Sorge negli spazi delle ex cantine Ricasoli

Vino, arte, archeologia e salvaguardia del territorio: si può trovare tutto questo, visitando ’Chianti Origo’, il nuovo polo della cultura inaugurato ieri a Gaiole in Chianti, con il fatidico taglio del nastro (nella foto). La struttura sorge negli spazi delle ex Cantine Ricasoli, in grado di narrare le diverse anime di Gaiole. Un vero e proprio viaggio, che parte da Casa Eroica (inaugurata nel 2023), per poi far tappa nell’area ’Terre di Gaiole’, dove si può scoprire la storia del Chianti Classico e delle oltre trenta aziende vinicole, che ancora oggi contribuiscono alla ricchezza del territorio. L’arte, invece, si trova all’interno della ’Galleria Olmastroni’, dove sono allestiti i quadri del pittore da cui prende nome la galleria. Proseguendo, si arriva al ’Museo alle origini del Chianti’: un viaggio tra i reperti dell’era etrusca, riportati alla luce grazie ai 50 anni di ricerche della Florida State University a Cetamura, ma anche grazie agli scavi avvenuti nel secolo scorso e offerti al pubblico da privati e istituzioni, dietro il coordinamento della soprintendenza.