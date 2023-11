Inaugurata la Casa di Babbo Natale. A Chianciano Terme si apre il ricco cartellone delle festività

"Con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale – ha commentato il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti – si dà avvio a un calendario ricco di tanti eventi di animazione, cultura ed enogastronomia, per grandi e piccini, che ci accompagneranno per tutte le festività natalizie". Taglio del nastro per la casa di Babbo Natale dentro al Parco Acquasanta che inaugura la stagione turistica rivolta al Natale che negli ultimi 10 anni ha caratterizzato questo periodo della stagione invernale. "Nell’arco di questi anni – ha dichiarato il vicesindaco Rossana Giulianelli – Chianciano ha posto l’attenzione anche verso il target delle famiglie, con i bambini piccoli. L’iniziativa sostenuta dall’amministrazione comunale va in questa direzione".

L’allestimento al Parco Acquasanta sarà aperto al pubblico nei fine settimana sino al 3 dicembre, venerdì 8 dicembre, poi tutti i giorni a partire da sabato 23 dicembre fino a sabato 6 gennaio. Suggestivo l’allestimento che consentirà di passeggiare per il Parco Acquasanta visitando l’ufficio postale per lo smistamento delle letterine a Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli, lo studio e la camera di Babbo Natale, il villaggio degli Elfi, la caverna del Grinch, un bosco incantato abitato da creature fantastiche. Sono queste, infatti, le ambientazioni che si possono scoprire da oggi per tutto il periodo natalizio a Chianciano Terme. L’ingresso al Parco sarà consentito dalle ore 10 alle 18. Coinvolti per l’allestimento il salone della mescita, la sala Fellini, il salone Nervi e la sala ottagonale. La casa di Babbo Natale è solo uno dei tasselli dell’offerta invernale della cittadina termale dove dal 7 dicembre entrerà in funzione anche il circuito Valdichiana Christmas Tour, la linea che attraverso un bus panoramico collegherà Chianciano Terme con ’Il Paese dei Presepi’ di Sarteano e ’Luci sul Trasimeno’ a Castiglione del Lago, per permettere ai visitatori di raggiungere comodamente gli eventi natalizi su tutto il territorio. Il Valdichiana Christmas Tour sarà attivo su prenotazione telefonica al 379.2098831 dal 7 al 10, dal 15 al 17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio, con corse dalle ore 11 alle 21.30 mentre le informazioni sulla casa di Babbo Natale si trovano in internet nel sito dedicato www.lacasadibabbonatale.it Intanto a Chianciano Terme si stanno ultimando i preparativi per il lungo programma di iniziative che animerà le festività natalizie, a partire dall’accensione delle luminarie nei prossimi giorni. Il Comune ha predisposto anche quest’anno un ricco l’allestimento luminoso nei punti principali del centro, con la stella cometa che per tutte le Feste brillerà su Piazza Italia.

Anna Duchini