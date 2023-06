Inaugurata Aula Verde nella Scuola dell'Infanzia di Portanova, Educazione Green per i Bambini

A Colle Val d’Elsa, nella Scuola dell’Infanzia di Portanova, dell’Istituto Comprensivo 2 Arnolfo di Cambio, un giorno di festa si è trasformato in un’occasione indimenticabile. Durante la tradizionale ’cerimonia di consegna dei diplomi’ ai bambini che lasceranno la scuola dell’infanzia, per affrontare la nuova avventura della scuola primaria, è stata inaugurata con grande entusiasmo l’Aula Verde. L’aula Verde,struttura innovativa dell’Istituto Comprensivo, finalizzata a proposte di green education e realizzata, grazie ad interventi di riqualificazione, nella corte interna del Polo scolastico, ha visto l’installazione di fioriere ornamentali, aiuole sensoriali, spazi per orti didattici, due strutture di orto verticale, un agrumeto, una stazione per il compostaggio, serre e strumenti da lavoro.

Il progetto ha dato corpo alla scelta delle Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo , di porre al centro della proposta didattica , attività strutturate all’aria aperta, finalizzate allo sviluppo della sensibilità ambientale. Installati serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana e pannelli fotovoltaici per alimentare le pompe di irrigazione.