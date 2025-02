"In Via Romana non c’è bisogno di abbattere gli alberi"

"Non c’è necessità di abbattere i tigli: i marciapiedi di via Romana a Staggia Senese hanno tra l’altro l’ampiezza giusta anche per garantire il percorso di carrozzine per le persone con disabilità e per i passeggini". Interviene sulla questione Loriano Checcucci (nella foto), componente del direttivo di Poggibonsi di Rifondazione comunista, motivando il suo no all’abbattimento. "La vicenda, di cui sui parla da una decina di giorni, ha portato per fortuna alla mobilitazione di tanti soggetti – osserva Checcucci – per i quali le piante conservano un valore affettivo. Non è quindi a mio parere una soluzione inevitabile, come dichiarato dall’amministrazione il 6 febbraio. Forse la strada più semplice, ma non l’unica. La sindaca ha poi rettificato il quadro, spiegando in un post che nessun taglio è previsto. Si mettano d’accordo, insomma, o almeno si fermino per un attimo. Tutto ciò comunque insegna che se la gente si unisce per un obiettivo – conclude Checcucci – può anche arrivare a incidere sulle scelte".

Paolo Bartalini