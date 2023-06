In scena 45 alunni al Paese dei Balocchi

Rispetto della natura, sostenibilità, cura dell’ambiente. Queste le ‘materie di studio’ di attualità per i piccoli della scuola dell’infanzia Il Paese dei Balocchi di Bellavista (Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi diretto da Maresa Magini). Tra oggi e domani i 45 alunni danno vita in aula a una rappresentazione teatrale, dal titolo ‘Benvenuti nella città di Borgo Fiorito’, che riassume gli argomenti proposti da agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Temi esaminati con le maestre nel corso dell’anno che adesso sta per concludersi. "La scuola di Bellavista è una realtà ideale per la crescita dei bambini, grazie alla disponibilità e all’affetto del personale che opera nei diversi settori, dalla didattica alla refezione", spiegano Daniele Chiti e Martina Cerchiaro, genitori di una alunna, Matilde, che frequenta il plesso di Bellavista.