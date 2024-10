In Provincia si è insediata Agnese Carletti: "Mi auguro di fare un bel lavoro per tutto il territorio"

Si è insediata ieri in Provincia la neo presidente Agnese Carletti. Un bel mazzo di fiori, omaggio dei consiglieri, ha dato il via all’azione amministrativa per i prossimi quattro anni.

"Auguro a tutti noi di fare un buon lavoro per il bene della Provincia – ha detto Agnese Carletti con una punta di emozione per questo primo giorno di lavoro nello splendido Palazzo – Spero che le nostre scelte siano dettate dal senso di lealtà per l’interesse pubblico e soprattutto con la voglia di fare bene. Qui passano scelte importanti anche se le deleghe alle Province sono state fortemente ridotte negli ultimi anni. Rappresentiamo tutto il territorio della provincia di Siena dove ci sono idee politiche diverse. L’obiettivo comune deve essere dunque l’utilità delle nostra scelte".