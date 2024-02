In piazza Matteotti torna l’autobus. Da ieri la nuova sperimentazione con la variazione per il Pollicino 54

Dopo tanti anni, un autobus è tornato in piazza Matteotti, un tempo capolinea principe dei mezzi di trasporto pubblico. Si tratta del Pollicino 54, quello del contestato attracco in piazza Indipendenza. Lì i mezzi continueranno ad arrivare fino alle 10 del mattino e a cadenza oraria nel pomeriggio. Ma per il resto, archiviata la sperimentazione delle scale mobili in Fontebranda, l’attracco sarà davanti al palazzo delle Poste in piazza Matteotti, sede provvisoria in attesa di valutarne efficacia e risposta dell’utenza.

Una novità che si accompagna a nuove critiche sulla linea 3. Anna Ferretti, di Progetto Siena, ricorda le proteste arrivate in tal senso da associazioni, Università, Casa riposo Caccialupi.

"L’assessore Tucci – osserva Ferretti – non si può fermare al primo ’no’ di Autolinee Toscane. Si tratta di impegnarsi a ridisegnare le linee nuove attivate, senza togliere niente a nessuno (vedi nuova linea per Sant’Andrea), prima del 2025".

Per la consigliera comunale, "non si può penalizzare una zona così vitale della città, dove è presente una realtà importante come Casa Clementina, frutto di un accordo sinergico tra pubblico e famiglie, un polo universitario, una Rsa. L’amministrazione deve avere la capacità di rimediare a un progetto sbagliato".

In attesa di una nuova valutazione su questo fronte, ci sarà intanto da considerare gli effetti dello spostamento del Pollicino linea 54. "In questo modo, non ci saranno comunque pendenze da superare nel centro storico", ha specificato l’assessore alla mobilità Enrico Tucci presentando la novità.