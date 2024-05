In Piazza i ritratti degli studenti dell’Artistico

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, il Liceo artistico Duccio di Buoninsegna sono tornati in piazza del Campo con gli studenti della 4^ Arti figurative bidimensionali per la rassegna ’Ritratti in Piazza’. Un bellissimo appuntamento, che si è trasferito nell’Entrone quando ieri pomeriggio una pioggia leggera ma fastidiosa ha colpito la città, che ha consentito a chiunque lo volesse di prestarsi come modello per i giovaniricevendo in regalo il proprio ritratto.

La manifestazione è organizzata con il supporto del Comune di Siena, come da deliberazione di giunta su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi. Ieri e ancora oggi dalle 9 alle 18 sono state previste le postazioni degli studenti nella conchiglia di Piazza (e appunto nell’Entrone in caso di maltempo), con tanti cittadini e turisti che si sono affollati incuriositi, prestandosi volentieri a questa bella iniziativa che rappresenta una sorta di test sul campo per i ragazzi dell’Artistico.

L’attività rientra nei progetti Pcto percorsi per le competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ed è un’occasione di apprendimento e divertimento per gli studenti guidati dai loro insegnanti, trasformando per alcune ore nell’arco di due giorni la piazza del Campo in una sorta di piccola Montmartre.