In formazione alle Scotte 3 docenti e 25 infermieri dalla Georgia

Una nuova tappa del percorso di collaborazione per la formazione in ambito infermieristico tra l’AouSenese e la School of Nursing della Kennesaw State University (Georgia, USA). Un rapporto che va avanti dal 2019: quest’anno 25 studenti, insieme a 3 professori si sono recati all’ospedale Santa Maria alle Scotte per completare il loro periodo di formazione in Italia. Il workshop è stato organizzato dall’Ufficio Rapporti Internazionali dell’AouS; ha partecipato all’appuntamento Gianluca Bugnoli, direttore della Formazion; relatori Lucia Bellandi, Matteo La Procina e Gerardo Citera.