In farmacia i referti degli esami . Accordo fra Policlinico e Asp

I referti di laboratorio dell’ospedale sono ora ritirabili in farmacia. La novità è frutto dell’accordo tra Azienda ospedaliero-universitaria Senese e Asp Città di Siena: grazie alla collaboratzione stipulata i risultati degli esami saranno stampabili direttamente dai totem funzionali presenti in alcune farmacie comunali.

"Questa iniziativa – spiega Marcello Fiorini, direttore Dipartimento Terapie cellulari, Ematologia e Medicina di Laboratorio dell’AouS - è un passo avanti verso la semplificazione delle procedure sanitarie e la prossimità dei servizi. I cittadini potranno così evitare spostamenti inutili. Il servizio è concepito per garantire la massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali. Ringrazio ASP Città di Siena ed i professionisti coinvolti per il loro impegno nell’assicurare un servizio rapido ed efficiente. Sono certo che questa possibilità contribuirà a rendere la gestione della salute quotidiana più semplice e vicina alle reali necessità della comunità".

"L’Asp Citta di Siena - dichiara il direttore, dottor Rocco Lerose - su indicazione del Cda ha convintamente avviato un percorso che a regime darà piena attuazione alla ’Farmacia dei servizi’. L’iniziativa di stampa dei referti si sviluppa nel solco tracciato dalla delibera regionale 708/2023 circa l’erogazione tramite le farmacie convenzionate delle attività di prenotazione tramite ricette dematerializzate di prime prestazioni sanitarie tramite il sistema Cup per le agende pubbliche inserite nel Sistema Cup 2.0 e servizi accessori; attivazione della Tessera Sanitaria, nonché stampa pin e sblocco tessera sanitaria; collaborazione nell’ambito dell’attività della farmacia dei servizi negli screening del tumore del colon retto con la completa gestione del campione; scelta e cambio medico di famiglia o pediatra. Grazie all’ausilio di totem dedicati, in fase di implementazione con nuove funzionalità, tutto ciò sarà realizzabile".

I referti digitali sono sempre disponibili sul fascicolo sanitario elettronico ma in caso di necessità, per averli disponibili in formato cartaceo, è stata attivata questa nuova possibilità che prevede l’utilizzo della Tessera sanitaria. In particolare, il servizio è attivo nei totem posizionati nella farmacia comunale 3, in piazzale Rosselli nei pressi della stazione ferroviaria, e farmacia comunale 2 a Porta Pispini. Inoltre la stampa dei referti è disponibile anche presso alcuni totem attivi all’interno dell’Aou Senese.