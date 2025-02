In consiglio il regolamento sul suolo pubblico

Il consiglio comunale è stato convocato per giovedì 13 alle 9.

Nella prima parte è prevista la discussione di cinque proposte di delibera: l’approvazione del Regolamento di contabilità; l’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente; l’approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; le modifiche agli articoli 52 e 52 bis del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale; l’approvazione del Regolamento dell’armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le interrogazioni: Monica Casciaro di Siena Sostenibile sui tempi di consegna dei risultati delle biopsie da parte dell’Aous e sulla cessazione di alcuni servizi all’obitorio delle Scotte. Poi il gruppo Pd sulla chiusura della scuola elementare Colleverde e l’interrogazione di Alessandro Masi, Pd, sul sovraffollamento e talvolta ritardo di autobus e pollicini negli orari di ingresso e di uscita delle scuole in città. Poi tre interrogazioni di Luca Micheli, Pd: sugli interventi per moderare la velocità e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Girolamo Gigli, sullo stato di criticità di porta Romana, sull’area di sosta denominata “Parcheggio dei Tufi” e alle sue potenziali trasformazioni; i consiglieri di Siena in tutti i sensi - Nicoletta Fabio Sindaco sull’ubicazione della stazione alta velocità Medioetruria nella sede di Creti-Farneta; Anna Ferretti, Pd, sulle azioni per attuare il Piano strategico e operativo “Per un buon governo del turismo a Siena”; Massimo Castagnini sugli effetti e le implicazioni locali del “testo unico del turismo” della Regione Toscana; Gianluca Marzucchi e Adriano Tortorelli, Polis e Progetto Siena, sulla richiesta spese accessorie agli inquilini degli alloggi di Siena Casa ; Alessandro Masi, Pd, sulla circolazione nella “Y storica”; i consiglieri Pd sul sondaggio commissionato dal Comune sui servizi sanitari a Siena; Giulia Mazzarelli, Pd, sui lavori di somma urgenza da effettuare nella scuola Pascoli.