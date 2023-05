Il bilancio del Comune di Rapolano Terme si conferma solido e sano, con un avanzo di amministrazione pari a oltre 1 milione di euro e il mantenimento di servizi per la comunità e di investimenti per il territorio. È quanto emerge dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 approvato in consiglio con il voto favorevole di “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo”, quello contrario di “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia” e l’astensione di “Cambiamo Insieme”. "L’amministrazione – afferma l’assessore Roberto Rosadini – consegna ai cittadini uno stato economico-finanziario in equilibrio e mette in campo risorse concrete per migliorare ulteriormente i servizi e sostenere nuovi interventi sul territorio. Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 mette in evidenza che, nonostante i costi energetici raddoppiati, siamo riusciti a garantire i servizi ai cittadini senza aumentare tariffe e spese e a mantenere la compartecipazione per la mensa scolastica, pari al 43% e per il trasporto scolastico al 32%. Da evidenziare – aggiunge Rosadini – anche il rispetto delle previsioni per la tassa di soggiorno, con entrate pari a circa 167mila euro e il miglioramento del limite di indebitamento in linea con gli ultimi anni". E infine: "Lavoreremo sulla riscossione di Imu, Tari e tassa di soggiorno non pagate, per recuperare nuove risorse e mantenere un livello alto dei servizi. Ci affideremo a una società esterna".