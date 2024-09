In casa Robur c’è voglia di serenità. Niente cessione e Opera sulla maglia

La presentazione di mercoledì sera, svolta in una cornice unica e con una buona partecipazione di tifosi e appassionati, ha portato in dote due novità importanti. La prima e più attesa è stata comunicata proprio nel finale dal direttore generale Simone Farina. "E’ stata una estate difficile - aveva ammesso Farina sul palco del Battistero - condita da tante voci ma posso dire che noi rimaniamo qui. Il club non meritava tali e tante voci ma sono arrivate dall’esterno. Posso solo confermare il nostro impegno. Non so dove saremo a fine stagione ma la squadra ce la metterà tutta". Quindi, in parole povere il dirigente, longa manus del patron Giacomini ha confermato che anche la trattativa con il gruppo scandinavo, i cui emissari erano presenti alla prima uscita ufficiale della stagione, è definitivamente tramontata così come era andata in fumo quella, per la verità ammessa subito dalla stessa società e comunicata anche al Comune, con il gruppo di imprenditori asiatici che aveva in Walter Zenga il rappresentante.

Domanda e offerta, evidentemente, non hanno coinciso neanche stavolta e a questo punto, con una stagione che si prospetta molto impegnativa alle porte, il Siena Fc potrebbe restare nelle mani dell’imprenditore romano, assente alla presentazione, ancora per un po’. La speranza è che questa comunicazione possa riportare quella serenità che forse nella seconda parte dell’estate era mancata e che di conseguenza aveva finito per bloccare il mercato in entrata per qualche settimana.

Altra novità dell’altra sera l’annuncio della collaborazione con Opera Laboratori, che sarà il ‘partner culturale’ (come lo ha definito Stefano Di Bello, consigliere delegato innovazione sviluppo di Opera Laboratori) e apparirà sulle maglie, realisticamente quelle nuove che ancora non sono arrivate, per tutta la stagione: per la precisione sotto i numeri di maglia. Nel negozio ‘Dear Guests’, il visitor center di Opera a Siena, saranno presto in vendita prodotti del merchandising ufficiale della società, maglie di gara incluse. Confermata per il secondo anno consecutivo anche la partnership con Canale3 Toscana: l’emittente ha acquisito i diritti per le dirette delle gare esterne dei bianconeri per la stagione 24/25. La prima trasferta di campionato sarà eccezionalmente trasmessa in differita alle 20,30 per motivi tecnici legati alla definizione del contratto.

A partire dalla successiva gara esterna (Ghiviborgo-Siena del 29 settembre), e per tutto il campionato, le partite fuori casa della Robur verranno trasmesse in diretta e poi riproposte in replica alle 20,30. I match casalinghi, invece, andranno sempre in onda in differita il giorno della gara alle ore 20,30.

