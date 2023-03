In-Box, in scena i dodici finalisti A fine maggio raffica di spettacoli

I dodici spettacoli finalisti di In-Box e In-Box Verde andranno in scena a Siena dal 24 al 31 maggio. In palio ci sono 117 repliche. "Anche quest’anno In-Box prosegue nella sua opera di promozione del teatro emergente italiano – raccontano gli organizzatori – andando a caccia della qualità sommersa e offrendo un’importante occasione alle compagnie emergenti su scala nazionale. Il focus di In-Box infatti rimane, come sempre, quello di sostenere proposte artistiche valide che faticano a trovare spazio nel panorama teatrale italiano".

Sono sei finalisti, selezionati tra 354 candidati, per In-Box e sei, selezionati su 124 progetti, per In-Box Verde, la sezione dedicata al teatro per ragazzi. Ad aprire la sezione In-Box (24-26 maggio) ‘Still Alive’ di Caterina Marino, uno spettacolo che analizza la depressione, la salute mentale e gli stati d’ansia. Si continua con ‘Quasi una serata’, de Il Giardino delle ore e Mumble Teatro, una riflessione irriverente sul rapporto tra l’essere umano e il mistero dell’esistenza. Stefano Cordella e Tommaso Fermariello presentano ‘R+G’, una drammaturgia originale ispirata a Romeo e Giulietta. La compagnia Usine Baug porta sulla scena ‘Topi’, in cui racconta il G8 di Genova a vent’anni di distanza.

‘Quando le porte delle case resteranno di nuovo aperte’ è il titolo dello spettacolo di CorsoMalinaric, una pièce che indaga le dinamiche sociali della controversa vicenda della morte di Antonio Stano. ‘Sid’ invece è la proposta di Cubo Teatro, la storia di un ragazzo italiano di origini algerine. La sezione di In-Box Verde (29-31 maggio) si aprirà con ‘9 Gesti’ della compagnia Quattrox4, poi Luigi Ciotta proporrà ‘Abattoir Blues’, mentre gli attori del Collettivo Clown daranno vita a ‘Balloon Adventures’. E ancora ‘h2ops! ‘della compagnia MaMiMò in coproduzione col Consorzio Balsamico, Liberatutti di ScenaMadre sul mondo dello sport e infine ‘L’orso felice’ della compagnia DimitriCanessa e Pilar Ternera. "In-Box, rete di sostegno del teatro emergente italiano, è un progetto di Straligut Teatro – concludono gli organizzatori dell’evento – realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus".

R.B.