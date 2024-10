Immunoterapia. Il think tank della ricerca anticancro

Le nuove frontiere della ricerca nella lotta ai tumori, ma anche il fronte comune tra immunoterapia, chemioterapia, terapia a bersaglio molecolare, epigenetica, le prospettive dei vaccini personalizzati ad mRNA, l’applicazione della tecnologia e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Sono questi i temi al centro dell’ottava edizione del ’Think Tank, A Vision of I-O: call for actions’, organizzato dalla Fondazione NIBIT e dal CIO dell’AouSenese, diretto dal professor Michele Maio, con il Parker Institute for Cancer Immunotherapy e il World Immunoterapy Council. L’appuntamento è in corso fino a domani all’Hotel Garden.