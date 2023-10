Immunoterapia e cure anticancro. I big della ricerca da oggi a Siena

Anche nel 2023, per tre giorni, Siena è capitale mondiale dell’immuno-oncologia grazie alla settima edizione del ’Think Tank, A Vision of I-O: call for actions’, organizzato dalla Fondazione NIBIT e dal CIO, Centro di Immuno-Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretto dal professor Michele Maio, in collaborazione con il Parker Institute for Cancer Immunotherapy e il World Immunoterapy Council.

L’appuntamento prenderà il via oggi e andrà avanti fino a sabato all’Hotel Garden: il congresso rappresenta l’occasione per riunire i più importanti esponenti del mondo della ricerca, dell’industria e degli investitori con l’obiettivo di condividere le idee sui prossimi passi da intraprendere nel campo dell’immuno-oncologia.

Tanti i temi al centro del congresso: qual è il ruolo dell’epigenetica nel regolare la risposta del sistema immunitario contro i tumori? In che modo riconoscere le neoplasie che meglio rispondono ai trattamenti immunoterapici quando utilizzati da soli e in combinazione con i farmaci chemioterapici o a bersaglio molecolare tradizionali? Quanto aiuterà la tecnologia dei vaccini a mRNA nella cura del cancro? A discutere di questi temi i principali esperti mondiali dell’immuno-oncologia, con la supervisione del professor Michele Maio, ordinario di Oncologia dell’Università di Siena e direttore del Dipartimento Oncologico dell’Aou Senese, nonché presidente di Fondazione NIBIT.