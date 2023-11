Immatricolazioni e iscrizioni prorogate al 24 novembre

Prorogate al 24 novembre le scadenze per le immatricolazioni ai corsi di studio non a numero programmato dell’Università di Siena e per il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo; di conseguenza è prorogato alla stessa data anche il termine per il pagamento della prima rata della contribuzione universitaria. La proroga è valida anche per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennali del progetto ministeriale ’PA 110 e Lode’, che consente ai pubblici dipendenti di accedere a corsi a tariffa agevolata. Rimane invariata la scadenza per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale: il 15 dicembre è il termine per presentare la richiesta di valutazione del possesso dei requisiti curriculari di accesso e il 22 dicembre il termine per fare domanda di iscrizione. Tutte le procedure per l’immatricolazione, l’iscrizione e per il pagamento della rata si effettuano online.