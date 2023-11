’Illuminazioni e giochi d’arte’ . San Gimignano si prepara al Natale con il Festival dedicato ai bambini

Al lavoro per accendere le luci di Natale per illuminare le torri, le strade e l’albero in piazza Duomo. San Gimignano si veste a festa. Ma c’è dell’altro, perché da venerdì a domenica sarà un fine settimana dedicato ai bambini tra luci, musica e teatro di strada. Il sipario si apre alle 17 per accendere le luci di Natale in tutto il centro storico con il primo festival ’Illuminazioni e Arte per bambine e bambini - Itinerari teatrali e musicali a San Gimignano’ organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune.

"E’ un Festival che nasce per vivere la città d’arte attraverso il gioco e la partecipazione con attività ludiche e culturali gratuite per bambine, bambini e famiglie. Spettacoli di narrazione e figura, orchestre jazz formate da musicisti bambini, teatro lambe lambe, giochi di ruolo e spettacoli di strada saranno protagonisti nelle piazze e nei palazzi storici di San Gimignano, in una logica di valorizzazione della bellezza e di creazione di un luogo della comunità", hanno spiegato gli organizzatori. E ancora: "Gli eventi lungo le strade di San Gimignano consentiranno un’esplorazione della città, disseminata di storie, visioni e occasioni di divertimento. ’Si P’Arte!’ sarà il gioco di ruolo che porterà alla scoperta dei segreti e della storia del paese".

Ma c’è ancora dell’altro perché le bambine e i bambini saranno guidati dal ’Coro degli uccelli’ attraverso luoghi e tappe interattive dove potranno raccogliere informazioni e stimoli, ascoltare le storie dei palazzi che ospitano il Festival e lasciarsi avvolgere dalle suggestioni che rimandano le stanze affrescate da cui gli uccelli provengono.

Obiettivo finale della ricerca sarà la conquista della cittadinanza onoraria della Città Ideale, che prenderà metaforicamente corpo tra le mura di San Gimignano.

Tra gli sponsor di questo innovativo festival si registra il contributo dei Musei Civici, della Scuola di danza e di Gori Tessuti con la partecipazione dei Cavalieri di Santa Fina, i donatori di sangue Fratres e la sezione soci Unicoop Firenze di San Gimignano.

Romano Francardelli