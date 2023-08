Il virtuoso del clarinetto Krakauer re della Chigiana

SIENA

Un serata speciale, con il grande clarinettista David Krakauer, affiancato dal Quartetto Indaco. Sarà un concerto capaci di unire sonorità classiche, klezmer e contemporanee, quello con il quale prosegue il programma del Chigiana International Festival & Summer Academy 2023, che per domani al Teatro dei Rozzi alle 21.15 propone questo evento davvero straordinario intitolato ‘Love, Dreams and Prayers’. Il protagonista della serata, Krakauer, è considerato uno dei più grandi clarinettisti di sempre, sia come innovatore della moderna musica klezmer (genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti dell’Est Europa, che accompagnava balli e rappresentazioni per matrimoni e altre celebrazioni) sia come importante voce nel repertorio classico. Dal 2016 è docente all’Accademia Chigiana.

Ad affiancarlo domani saranno Eleonora Matsuno e Ida di Vita al violino, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello, membri del Quartetto Indaco, reduce dal recentissimo prestigioso primo premio all’Osaka International Chamber Music Competition 2023. La serata si aprirà con l’esecuzione di Kli Zemer del compositore austriaco, naturalizzato statunitense, Robert Starer, di cui verrà eseguito il secondo movimento Rikudium (Dances).

Il programma continuerà con i due brani composti dallo stesso David Krakauer ‘Love Song for Lemberg’ e ‘Lvov’. Spazio quindi alle sonorità degli archi con l’esecuzione di alcuni brani tratti dal progetto ‘Dante 21’, realizzato dal Quartetto Indaco nel 2021 in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il concerto si chiuderà nuovamente sulle sonorità klezmer con l’esecuzione di ‘The Dreams and Prayers of Isaac the Blind’ (per clarinetto e quartetto d’archi, capolavoro del compositore argentino Osvaldo Golijov.

Nel frattempo, questa sera (sempre alle 21.15) al Teatro dei Rozzi un altro evento speciale con il concerto per due pianoforti in cui Lilya Zilberstein e Anton Gerzenberg proporranno i Preludi op. 32 e le Danze sinfoniche op. 45b di Rachmaninov e la Sequenza IV di Luciano Berio, al quale il festival chigiano dedica quest’anno un focus speciale con l’esecuzione di trenta opere firmate dal compositore di cui si ricordano i venti anni dalla scomparsa.

Riccardo Bruni