Il turismo parla sempre più straniero

Come è andato il turismo a Montepulciano? Se la "perla del ‘500" può ancora godere di un bel flusso di visitatori, lo si è visto in questo weekend con la "Montepulciano Run" e le strutture ricettive con il pienone. Il trend è destinato a continuare con l’autunno (i colori della campagna toscana hanno un forte appeal) ed i primi mesi dell’inverno, considerando anche l’evento "Natale a Montepulciano" a breve in arrivo (il 16 novembre) e che riesce sempre a portare un gran pubblico. Se per i dati complessivi sugli arrivi bisogna comunque attendere, per quanto riguarda il centro storico abbiamo chiesto alla Proloco di Montepulciano, realtà molto attiva sul territorio e con oltre 70 anni di storia, di fornirci una panoramica sul flusso turistico, alla luce delle attività svolte. "La stagione è iniziata bene con aprile e soprattutto maggio - ci spiega la presidente, Franca Salerno – con un po’ più di 10mila visitatori rilevati nei tre punti Iat gestiti dalla Proloco di Montepulciano Aps (ovvero quelli della sede in Piazza don Minzoni, alla Torre Comunale e al Museo Civico, luoghi da sempre molto gettonati dai turisti, ndr). Bene anche giugno con oltre 9mila presenze, in linea con il 2022 ed il 2023". A luglio, invece, è arrivata la frenata con 7mila presenze registrate e anche agosto è andato in leggera flessione sullo stesso periodo del 2023. Probabilmente il grande caldo ha fatto "virare" i visitatori verso mete come il mare o la montagna. Ma "siamo contenti: le strutture ricettive agrituristiche erano comunque piene. Il leggero calo ha penalizzato di più il centro storico", ci dice Salerno. Ottimo settembre, migliore del 2023, con 12mila presenze, il ritorno dei turisti Usa è stato importante anche se Montepulciano si sta consolidando come meta internazionale con "molte presenze dall’Est Europa, dal Sud Est asiatico e dal Sud America - ha aggiunto Salerno -. Molte richieste riguardano i vini, le degustazioni, i tour guidati nelle aziende vitivinicole, le passeggiate nel verde ma anche sagre ed eventi organizzati sul territorio. Grande aiuto ai viaggiatori che spesso raggiungono Montepulciano senza auto è offerto dall’accoglienza ed informazione che svolgono gli Iat della Proloco".

Luca Stefanucci