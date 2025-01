Il tour di Giani nella Valdichiana. L’anno della Capitale della cultura

La nomina della Valdichiana a Capitale toscana della cultura 2025 rappresenta un punto di partenza per nuovi investimenti e per un ulteriore rafforzamento del turismo e delle attività economiche legate a questo settore. Con il sostegno della Regione Toscana, la Valdichiana si prepara a diventare un modello di eccellenza culturale e di innovazione per tutto il territorio regionale. Un traguardo straordinario celebrato ieri con la visita del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha presieduto la cerimonia ufficiale nel cuore del territorio e che ha personalmente visitato tutti i dieci i comuni coinvolti dall’evento.

La scelta della Valdichiana come Capitale toscana della cultura 2025 è stata motivata dal suo ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico. Questa terra, culla di tradizioni millenarie, si distingue per un’identità culturale radicata che abbraccia la bellezza dei borghi, la gastronomia, e le storie che ne attraversano ogni angolo. "La Valdichiana rappresenta un esempio di come la cultura possa essere motore di crescita e coesione. Questa nomina non è solo un riconoscimento, ma anche un impegno a investire sul futuro di questa comunità", ha dichiarato Eugenio Giani durante il suo discorso alla cerimonia. La nomina della Valdichiana rappresenta un’opportunità unica per attrarre investimenti, incrementare il turismo culturale e consolidare la reputazione della Toscana come epicentro di arte e innovazione. Il 2025 si preannuncia come un anno memorabile, con la Valdichiana pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. "E’ così che la Valdichiana senese diventa in questo 2025 il volto di tutta la Toscana nel mondo - ha concluso il presidente- con i suoi paesaggi straordinari, i suoi scrigni di cultura spesso poco esplorati ma bellissimi. Percorsi che vanno dagli Etruschi all’Età medievale, fino al Rinascimento. Il tutto con una caratteristica comune: quella dei progetti che valorizzano il patrimonio nel presente, nell’ottica di generare sviluppo e crescita per il futuro. Questo è il senso della visita di oggi a tutti e dieci i Comuni e, più in generale, questo è lo spirito che incarna la Toscana diffusa".

Il presidente Giani ha incontrato i giornalisti nella tappa svolta al Comune di Chianciano Terme ed ha svolto visite approfondite che sono iniziate a San Casciano dei Bagni con l’incontro con Agnesi Carletti, che è anche presidente della Provincia e poi ha consegnato le targhe a tutti e 10 i sindaci della Valdichiana.

Anna Duchini