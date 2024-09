Il torneo della solidarietà. Fondi per l’ambulanza di Iris. Al pranzo anche Zia Caterina

Quando lo sport e il cuore delle persone possono fare tanto per inseguire un sogno. Davvero bella l’iniziativa partita a Montepulciano Stazione e che avrà il suo gran finale domenica. L’intero ricavato verrà infatti devoluto al progetto per l’acquisto di un’ambulanza da colorare con i disegni di Iris, un piccolo angelo che ci guarda dal cielo e che aveva espresso un desiderio così nobile. L’asd La Chianina, un punto di riferimento per le attività sportive e sociali del territorio, merita un applauso costruendo un evento "ricco" e tutto da vivere: prima organizzando un torneo di tennis al Ct "I Tigli", lo scorso weekend, a cui hanno partecipato 34 tennisti, anche da altri circoli, una festa di sport e amicizia. La domenica in arrivo sarà invece una lunga giornata che partirà al mattino con la finale del torneo di beneficenza e l’esibizione dei bambini della scuola tennis, la Messa. Ed ancora, il pranzo a buffet, già tutto esaurito, le esibizioni della Misericordia di Montepulciano e dei Vigili del fuoco, lo spettacolo di danza, la musica dal vivo, lo sport. Non mancherà Zia Caterina, la tassista più amata e buona d’Italia, che offrirà un dono ad ogni bambino presente. Una giornata di fine estate piena di appuntamenti tra attività fisica e divertimento, buona cucina e condivisione, per stare insieme e contribuire al sogno di Iris. Il mondo del tennis ha risposto presente ma tante persone vogliono dare il loro aiuto perché il desiderio della bambina è entrato nel cuore della gente. Appuntamento a Montepulciano Stazione, l’evento ha il patrocinio del Comune di Montepulciano.

Luca Stefanucci