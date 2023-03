Il titolo Mps rientra nell’indice FtsMib da lunedì 20 marzo

Una volta le chiamavano le ’blue chip’, mutuando il nome dalle fiches dei casinò di Las Vegas e Montecarlo: quelle dal valore più alto erano colorate di blu. A Piazza Affari, il listino della Borsa italiana partiva dalle 30 società quotate con la capitalizzazione più alta, superiore al miliardo di euro o di dollari. Il titolo Banca Monte dei Paschi ha fatto parte del Mib30 sin dalla sua quotazione, per uscirne clamorosamente dopo il disastro Antonveneta. Non solo dalla lista dei titoli più quotati, ma addirittura dalla Borsa a fine 2016. Il titolo è stato riammesso nel listino il 25 ottobre 2017, ma le quotazioni e la capitalizzazione della Banca sono arrivate ai minimi termini. Per questo la notizia che Banca Mps entra nel Ftse Mib, prendendo il posto di Buzzi Unicem è un altro tassello verso la rinascita. Lo ha deciso il Ftse Italia Index Series Technical Committee, precisando che la modifica sarà effettiva dalla chiusura del 17 marzo e di fatto dall’apertura delle contrattazioni il 20 marzo. Nella lista di riserva: Buzzi Unicem, Saras, Bff Bank, Autogrill.