Il tesoro di Putin Libro di Iacoboni e Paolucci

’Il Tesoro di Putin’ è l’ultima fatica della coppia di giornalisti Jacopo Iacoboni de La Stampa e Gianluca Paolucci di Verità e Affari. Il loro primo libro -inchiesta ‘Oligarchi’ aveva messo in luce la rete di relazioni politico ed economiche degli uomini di Putin; il secondo, presentato a La Terrazza Incontri a San Casciano dei Bagni, racconta i rapporti di potere a livello internazionale. Numerose testimonianze e ricerche hanno evidenziato la fitta ragnatela finanziaria, fino all’influenza del Cremlino durante le elezioni americane. A presentare il libro la giornalista Rai Eva Giovannini . ‘Follow the money’ è il metodo di giornalismo investigativo che anche la coppia Jacoboni-Paolucci ha utilizzato. Con il conflitto in Ucraina è iniziata una nuova stagione. Da una parte le invettive ideologiche nazionaliste e ortodosse della Russia di Putin contro l’occidente, dall’altra la ‘dolce vita’ che la sua famiglia e i suoi amici conducono in Europa.