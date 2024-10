Il sovraccarico dei tempi moderni ’Overload’ va in scena al Politeama

Un ipertesto teatrale sulla psicologia dell’attenzione per rispondere a domande come: riesci a leggere questo testo senza interruzioni? Un aiuto può giungere dallo spettacolo ’Overload’ della Compagnia Teatro Sotterraneo. In scena domani alle 21 nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi. Concept e regia di Sotterraneo. Sul palcoscenico, gli attori Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini. Scrittura Daniele Villa, luci Marco Santambrogio, costumi Laura Dondoli, sound design Mattia Tuliozi, props Francesco Silei, grafiche Isabella Ahmadzadeh. Una produzione Sotterraneo in coproduzione con Teatro Nacional D. Maria II nell’ambito di Apap - Performing Europe 2020, Programma Europa Creativa dell’Unione Europea. L’attenzione è una forma d’alienazione: il punto è saper scegliere in cosa alienarsi. Per questo sembriamo sempre tutti persi a cercare qualcosa, anche quando compiamo solo pochi gesti impercettibili attaccati a piccole bolle luminose e non si capisce chi ascolta e chi parla, chi lavora e chi si diverte, chi trova qualcosa e chi è solo confuso. "Sei arrivato fin qui senza spostare lo sguardo? Davvero – spiegano da Sotterraneo –? E non è insopportabile questo sforzo di fare una cosa soltanto alla volta? Guardati attorno: quante altre cose attirano la tua attenzione? Ora guardati dall’alto: riesci a vederti? Le superfici dei territori più densamente abitati della Terra sono coperte da una fitta nebbia di messaggi, immagini e suoni in cui le persone si muovono, interagiscono, dormono. A volte si alzano rumori più intensi, che la nebbia riassorbe subito mentre lampeggia e risuona. Visto da qui il pianeta sembra semplicemente troppo rumoroso e distratto per riuscire a sopravvivere. Torniamo al suolo e guardiamoci da vicino: stiamo tutti mutando in qualcosa di molto, molto veloce".

’Overload’ ha vinto il premio Ubu 2018 come miglior spettacolo. Overload (studio) ha vinto il premio Best of Be Festival tour 2016 (Birmingham, UK). Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso cui si affianca un cluster di collaboratori che variano a seconda dei progetti. Biglietti intero 15 euro ridotto 12 (under 35) ridotto studenti 10. Biglietti omaggio per i ragazzi 18/29 anni registrandosi sulla piattaforma Under 30 di Unicoop Firenze. Evento Discipline(s) con il contributo Mic.

Fabrizio Calabrese