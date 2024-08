Il sogno di diventare Miss Toscana. Ecco le ventotto finaliste al concorso

In ventotto per un sogno: quello di diventare Miss Toscana 2024 la sera del 1° settembre a Castelfiorentino. Sono state scelte le finaliste che si contenderanno il titolo regionale più ambito e anche quelli satellite assegnati in questo mese di agosto.

Il quadro delle finaliste è emerso dalla serata alla Fortezza di Siena, alla presenza della Miss Italia in carica, la piemontese Francesca Bergesio. Ventisette sono state scelte dalla giuria e una era già qualificata, Miss Isola d’Elba Carolina Soleti, 24 anni di Capoliveri (Livorno).

Le altre ammesse sono: Alice Belli, 20 anni di Viareggio, Alice Orlandelli, 20 anni di Monsummano (Pistoia), Arianna Roventini 23 anni di Pisa, Beatrice Benifei 20 anni di Arezzo, Carolina Cappa, 18 anni di Livorno, Costanza Ceccarelli 20 anni di Poggio a Caiano (Prato), Dafne Lazzarelli 18 anni di Prato, Diletta Tarquini, 18 anni di Montepulciano (Siena), Elena Beezley 21 anni di Pisa, Elisa Calandi 19 anni di Firenze, Fatima Mboup 19 anni di Prato, Giada Barzagli 18 anni di Manciano (Grosseto), Giada Trivella 20 anni di Calcinaia (Pisa), Giulia Galli 20 anni di Montopoli Valdarno (Pisa), Giulia Guerriero 19 anni di Pisa, Ludovica Pieraccioni 18 anni di Regnano Villa (Massa Carrara), Margherita Antonini 21 anni di Lucca, Matilde Gonfiantini 24 anni di Prato, Ofelia Passaponti 24 anni di Siena, Penelope Bonuccelli 18 anni di Viareggio, Rachele Innocenti 18 anni di Pietrasanta (Lucca), Rebecca Riccetti, 24 anni di Cascina (Pisa), Rebecca Rossi, 19 anni di Sesto Fiorentino, Soele Coltelli 19 anni di Vicarello (Livorno), Stella Tonialini 20 anni di Torrita (Siena), Thauanne Nakano, 21 anni di Figline Valdarno (Firenze), Veronica Gabuzzini 20 anni di Prato. Tra le 28 qualificate alla finalissima è stata scelta la nuova Miss Siena che è la lunigianese Ludovica Pieraccioni la quale ha preceduto la senese Ofelia Passaponti.

Ora le finaliste si contendono le varie fasce satellite in vista di quella più prestigiosa. Ieri sera a Lamporecchio è stato assegnato il titolo di Miss Framesi, questa sera a S.Vincenzo (Livorno) sarà la volta di Miss Givova, venerdì 9 agosto a Castiglion Fiorentino (Arezzo) Miss Granducato, domenica a Bibbiena (Arezzo) Miss Miluna.

È una grande edizione quella di Miss Toscana 2024 perché complessivamente gli organizzatori di Syriostar hanno realizzato oltre 30 serate e per la prima volta dopo tanto tempo tutte le province toscane hanno almeno una ragazza tra le qualificate alla finalissima. Il 1° settembre a Castelfiorentino oltre alla nuova Miss Toscana si sceglierà il gruppo completo delle ragazze toscane che parteciperanno alle semifinali nazionali di Miss Italia.

Enrico Salvadori