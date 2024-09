Il sogno di Alessia Panichi: "Studio per diventare truccatrice nel cinema"

"Il mio sogno è diventare truccatrice nel cinema. E studio per questo. Intanto la mattina mi dedico al volontariato e la sera lavoro come cameriera. Anche il mio babbo, che purtroppo ho perso cinque anni fa, era volontario". Il servizio disinteressato per gli altri, come forma di crescita personale e di consapevolezza. Ne è convinta Alessia Panichi, ventiquattro anni di Colle di Val d’Elsa, attiva presso la Pubblica Assistenza di Poggibonsi: "Nella sede di via Dante ho svolto il servizio civile e sono rimasta anche a conclusione del periodo previsto. A suo tempo mi è capitata tra le mani la locandina della Pubblica Assistenza di Poggibonsi e mi sono rivolta all’associazione. Il servizio civile? Nel 2023-2024. Ho terminato il percorso quattro mesi fa, a maggio. Poi ho deciso di dare continuità alla mia scelta". Un cammino che apre il cuore e la mente, ad ascoltare le parole di Alessia: "Non avevo mai fatto volontariato prima. Mio padre sì, alla Misericordia di Colle di Val d’Elsa. Mi sono trovata bene a Poggibonsi, alla Pubblica Assistenza c’è un bellissimo gruppo". Una giovane multitasking… "Il lavoro da cameriera e le lezioni all’Accademia del Cinema a Bologna: voglio diventare truccatrice cinematografica". Due aggettivi per definire l’impegno nel volontariato? "A tratti non semplice, ma molto, molto gratificante. Può anche aiutare ad ‘alleggerire’ i carichi della giornata. Si affrontano, certo, anche dei momenti complicati. Ne ricordo uno in particolare, quando ero ancora tirocinante. Ma sono sempre andata avanti". Continuare a fare volontariato per Alessia significa anche lanciare qualche invito ad amici e coetanei. Ed è qui che emerge tutta la sua determinazione: "Credo per lo meno che una esperienza di questo tipo nella vita vada fatta. Ti permette di crescere, ti unisce a persone anche diverse da te. Ti fa sentire che alla fine sei fortunato, che a te va meglio rispetto ad altri. Ti spinge a ragionare, insomma - conclude Alessia Panichi - molto meglio su ciò che accade nella vita". Un nuovo corso è tra l’altro in partenza alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv, da lunedì 16 settembre alle 21. Per informazioni sul Corso Volontari Livello Base e Avanzato, basta chiamare la Pubblica Assistenza di Poggibonsi (0577 981736) o scrivere all’indirizzo [email protected].

Paolo Bartalini