Il sindaco Conti: "Voglio il bis"

Riccardo Conti (foto) punta a succedere a se stesso. L’attuale sindaco di Buonconvento correrà alle amministrative di giugno per un secondo mandato. Ieri ha ufficializzato la sua ricandidatura in vista della prossima tornata elettorale. "Incoraggiato dai tanti cittadini che in questi mesi, avvicinandosi le prossime elezioni comunali mi hanno chiesto di ricandidarmi – annuncia Conti – con l’appoggio del Comitato che mi ha sostenuto nel 2019, ho deciso di riproporre la mia candidatura alla guida del Comune. I primi due anni sono stati difficili, ho dovuto impegnarmi per risistemare la macchina comunale a lungo tralasciata sia negli investimenti che negli organici. Poi con la Giunta e i consiglieri comunali abbiamo iniziato a lavorare: parcheggi, asfaltature,arredi urbani, e soprattutto ci siamo mossi per intercettare i finanziamenti regionali e fare accordi con la Provincia ripristinando strade e vie di comunicazione".

E ancora: "La nostra lista civica ’Uniti per Buonconvento’ – aggiunge – ha una chiara ispirazione di sinistra e centrosinistra. E’ una lista riformista, aperta al contributo e idee della parte migliore di Buonconvento a cominciare dalle molte associazioni del volontariato sportive e del mondo produttivo, con una attenzione particolare per le esigenze dei nostri anziani, la fascia più debole della popolazione. Metterò passione e la competenza maturate in questi cinque anni al servizio della nostra comunità". L’attuale sindaco, dunque, scenderà nuovamente in campo per provare a ricoprire per un altro mandato il ruolo di primo cittadino.

Marco Brogi