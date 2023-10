Il Selvaggio offre lezioni gratuite di chitarra in via Santa Caterina L'associazione culturale Il Selvaggio organizza un corso gratuito di chitarra classica per giovani e meno giovani. Oltre all'approccio allo strumento, si offrono rudimenti di teoria musicale e cenni storico-musicali. Lunedì dalle 18 alle 19 in via Santa Caterina 54 a Siena.