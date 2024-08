Il rogo e poi il gesto di solidarietà. Ecco la nuova roulotte per Natascia

Natascia e il cagnolino Birillo hanno di nuovo la loro roulotte. Un incendio aveva distrutto, la notte del 22 maggio, quella che era allo stesso tempo una abitazione e un veicolo di lavoro, negli ambienti degli spettacoli viaggianti. L’impegno di associazioni di volontariato e di privati ha permesso a Natascia di contare su un altro mezzo, usato, marchio Fendt, giunto dalla Francia e consegnato ieri mattina da parte dei responsabili degli enti che si sono attivati nella raccolta solidale: Misericordia di Poggibonsi, San Vincenzo de’ Paoli. Caritas San Giuseppe, Anpana Siena. Un invito accolto anche da altre Misericordie, di Asciano, Rapolano Terme, Monteroni d’Arbia, e da un gruppo di cittadini. Realtà che non si sono tirate indietro di fronte all’emergenza e che hanno anzi partecipato con le loro forze al progetto per consentire a Natascia di contare su un riferimento sicuro: sia un tetto che una sede per il suo lavoro. "E’ come se avessi ritrovato la mia casa - afferma Natascia, nel ringraziare i volontari che hanno avviato l’iniziativa a suo favore - a distanza di due mesi e mezzo da quel tremendo corto circuito che aveva dato origine alle fiamme. Un evento che aveva richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Poggibonsi e dei Carabinieri. Ancora mi impressiona il ricordo di quelle sequenze, in questa area di Poggibonsi, il cosiddetto ‘piazzalone’, che da ben quindici anni rappresenta un po’ la mia base, accogliendomi insieme con mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella: è proprio da qui che prendono il via gli gli spostamenti verso varie zone per svolgere la nostra attività di giro. Tutta la famiglia si trova al ‘piazzalone’, nella stessa superficie, ma ognuno possiede la sua sistemazione". Birillo saltella e abbaia festoso, da piccolo eroe qual è stato nell’occasione, svegliando Natascia in quella drammatica notte intorno alle 2,30 e mettendola dunque in salvo dalle lingue di fuoco e dal fumo, per allertare così i soccorsi nell’immediato. Poi la catena solidale, Anpana, Caritas San Giuseppe, Misericordie, San Vincenzo de’ Paoli: "Inizialmente ho preso contatti appunto con la San Vincenzo, e in seguito si è messa in movimento la macchina a fini benefici che, attraverso i vari passaggi, ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. Una campagna di aiuti - conclude Natascia - per la quale non smetterò di esprimere gratitudine".

Paolo Bartalini