Il Rock contest per Arturo: "E ti vengo a cercare"

Questa sera i giovani musicisti saranno gli assoluti protagonisti al Teatro dei Rozzi (a partire dalle ore 21) della seconda edizione del ’Rock Contest 2024 – E ti vengo a cercare"’ organizzato dall’Associazione Arturo Pratelli. Non sono molte le occasioni per gli under 30, così vuole il Regolamento dell’iniziativa, per esibirsi, così finalmente il teatro sara il crocevia di rock e musica d’autore.

Si contenderanno la seconda edizione, con incasso destinato alla beneficenza: Ascanio, A Tra Poco, Bulls on Parade, Delirè, Diana Gloom, Gemma, Loccasione, Provvedi, Sofia, Valchemiakris. Nella serata, condotta da Veronica Costa e Pietro Federici, sono in programma anche le esibizioni di Danielle (X Factor 2024) e di Isotta Carapelli, cantautrice già protagonista del prestigioso Premio Bianca d’Aponte.

C’è quindi attesa per questa seconda edizione, rinnovata e rinvigorita, con premi ai primi tre classificati grazie a illuminati sponsor, nonché un Premio della critica che sceglierà il miglior testo. Compito non facile ai giurati, per un evento dove i direttori artistici Francesco Barbucci e Francesco Fattorini sono riusciti a offrire sostanziosi e utili premi, "manna dal cielo" per i giovani artisti: al primo classificato la registrazione, produzione e distribuzione del videoclip vincitore del contest con l’etichetta discografica Oltresound offerto da Vismederi.

Al secondo una sessione di registrazione per un totale di 20 ore al Virus Studio offerto da Estra. Al terzo un buono sconto di 500 Euro presso Checcacci Strumenti Musicali offerto da Scotti Ugo. Quello che ci vuole ai giovani per farsi strada e per indirizzare le proprie ambizioni. E farsi sentire dal grande pubblico. Ricordiamo che l’ingresso prevede un biglietto con una donazione volontaria minima di dieci euro, che andranno in beneficenza anche grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale. Ecco che torniamo al Teatro dei Rozzi per una serata di musica rock, questo non accadeva dal concerto dei New Trolls nel mese di marzo, che avevano di spalle proprio i Bulls on Parade, organizzato dal Lions Club di Siena.