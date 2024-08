Il ritorno di Siena comics for kids. La magia dei fumetti alla Fortezza

C’è un panda arrampicato sulla Torre del Mangia, che nella posa ricorda un po’ un amichevole King Kong. Ai suoi piedi c’è una piazza piena di bambini, con in mano i loro fumetti preferiti. Sta facendo il giro della città il manifesto della nuova edizione del Siena Comics for Kids, il festival dedicato al fumetto per ragazzi che il 5 e 6 ottobre tornerà in città con tante novità, tra cui la presenza dell’autore della locandina, Giacomo ‘Keison’ Bevilacqua.

Grande autore noto ai più per il personaggio del poetico ‘A Panda Piace’, il cui ultimo libro è uscito con etichetta ‘Gigaciao’, nuova realtà editoriale con cui Giacomo Bevilacqua si espone in prima persona come editore e autore, con compagni del calibro di Sio, Dado, Fraffrog. Il Panda alfiere e portatore di tantissimi fumetti per ragazzi in città è quindi l’immagine scelta per la manifestazione, che porta a Siena il primo evento pensato per questo settore in piena crescita editoriale, paradossalmente ancora poco noto, richiamando un pubblico di famiglie e di appassionati.

Cuore pulsante di tutta la manifestazione sarà la Fortezza Medicea, con una tensostruttura che permetterà la definizione di un vero e proprio festival di fumetti e illustrazione al coperto, tra stand editoriali, mostre artistiche, incontri con autori e laboratori didattici. Il pubblico potrà gratuitamente incontrare le principali case editrici nazionali del settore e una selezione di autori distintivi della scena del fumetto per i più giovani. Spazio anche al mondo delle autoproduzioni e delle etichette indipendenti nate negli ultimi anni. Agli storici organizzatori della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, Daniele Marotta e Marilena Rossi, si affianca quest’anno alino (lettera rigorosamente minuscola), figura nota nel mondo del Fumetto Italiano, fondatore e protagonista operativo per 25 anni di Napoli Comicon.

A breve apriranno anche le iscrizioni per partecipare alle masterclass e agli altri impegni didattici con gli autori ospiti della manifestazione, realizzata grazie anche alla partnership produttiva del Comune di Siena e in particolare dell’assessorato alle politiche giovanili. Pausa, invece, per i giorni del Palio, nel giardino dell’Area Verde di Camollia, dove la prossima settimana riprenderanno i corsi estivi della Scuola di fumetto e scrittura, in cui ogni giorno i giovani studenti dalle 8.30 alle 16.30 si ritrovano per dare forma alle loro storie.

Riccardo Bruni