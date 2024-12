Il ritorno dell’Odeon. Il cinema riapre oggi, i film di Natale

Con la riapertura del cinema Odeon, prevista per questo pomeriggio con il primo spettacolo alle ore 18, si ricompone un trittico tutta natalizio per le sale Metropolitan, Alessandro VII e appunto l’Odeon. "Tre film molto attesi ed adatti ai giorni di festa – ci dice Francesco Debolini – con una programmazione che vuole accontentare ogni fascia di pubblico con la proiezione di lavori cinematografici appena usciti e di cui si parla molto". Dunque l’Odeon torna fruibile al pubblico e lo fa, da questa sera con "Io e te dobbiamo parlare", una commedia all’italiana che mette insieme Leonardo Pieraccioni, nei panni di Pieraldo e Alessandro Siani in quelli di Antonio. I due, che sono agenti di polizia, hanno in comune un’amicizia e anche Matilde (interpretata da Brenda Lodigiani), che ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo. Una coppia di amici davanti a immancabili colpi di scena. La programmazione natalizia al Metropolitan "Mufasa", storia inedita del leone Simba che va a completare il racconto generazionale su cui si basa il primo film della Disney. Il Natale cinematografico si completa con "Diamanti", in programmazione da oggi al Cinema Alessandro VII, film di Ozpetek ambientato alla fine degli anni settanta e che mette in evidenza il fascino eterno del lavoro sartoriale, di chi crea costumi per lo spettacolo attraverso la vicenda di Alberta e Gabriella Canova, che dirigono proprio una grande sartoria specializzata per il cinema con tutta una serie di personaggi che danno vita ad un particolare intreccio di sentimenti e di speranze.

Ma.Bi.