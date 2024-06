Il ritorno della Madonna di Gaddi. San Lucchese, raccolta fondi per la basilica di San Lucchese

Obiettivo raggiunto. La Madonna con il Bambino di Taddeo Gaddi (una copia della preziosa opera del Maestro fiorentino attivo nel quattordicesimo secolo), potrà tornare a Poggibonsi, e in particolare nella sua iniziale collocazione: la Basilica di San Lucchese. Dà frutto il progetto targato Pro Loco: l’associazione presieduta da Giancarlo Becattelli si è prima attivata presso la Galleria degli Uffizi – l‘originale della Madonna con il Bambino, datata 1355, è infatti custodito nel prestigioso museo fiorentino dal 1914 – e poi ha dato vita a una iniziativa a sostegno dei costi necessari alla realizzazione del lavoro di riproduzione da parte di uno studio specializzato. Una conviviale, la ’braciata in Fortezza’, che ha visto la partecipazione di 130 commensali, è dunque alla base del conseguimento del risultato.

La Madonna con il Bambino è un’opera, in qualche misura, ’di appartenenza poggibonese’. L’autore, Taddeo Gaddi, considerato a pieno titolo il migliore allievo di Giotto, realizzò il dipinto per la Basilica di San Lucchese, per l’altare della famiglia Segni, nell’anno 1355. Centodieci anni fa, poi, l’approdo agli Uffizi. La Pro Loco, decisa a far tornare Poggibonsi ’in possesso’ dell’opera, ha ricevuto il sì dagli Uffizi per la copia e ha messo in funzione la macchina organizzativa, ricevendo le adesioni delle tante persone poi intervenute alla cena sotto le stelle.

Uno studio specializzato di Firenze si dedicherà alla pregevole riproduzione e la Pro Loco adesso può affermare con legittimo orgoglio di aver raccolto la somma necessaria per il traguardo, in virtù delle adesioni dei poggibonsesi che hanno colto l’importanza dell’iniziativa, partecipando alla cena al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale promossa anche in virtù di alcune realtà produttive (Lokal, Terre di Siena Famiglia Gambassi, La Croce Fratelli Zari, Carusi Luciano-Ciacio Caffè).

Si conosceranno in seguito i tempi per la realizzazione della copia e per ’il ritorno’ a San Lucchese dell’opera firmata Taddeo Gaddi. Un’opera che la comunità locale ha voluto di nuovo nel proprio patrimonio artistico, seppure in copia.