Il rettore Tomaso Montanari all’ospedale. Il nuovo libro unisce Stranieri e Policlinico

Grande successo per il primo appuntamento della terza edizione di Agorà Aou Senese, rassegna di incontri aperta lunedì pomeriggio dalla presentazione del libro del rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari. ‘Se amore guarda. Un’educazione sentimentale al patrimonio culturale’ è il titolo del volume, la cui presentazioone all’ospedale è stata seguita da tanti partecipanti all’incontro, sia in presenza che online collegati alla diretta streaming sul canale Youtube dell’ospedale di Siena. Successo dunque per un appuntamento molto interessante dal punto di vista culturale, umano e istituzionale: l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Università per Stranieri di Siena infatti collaborano su più fronti, dalla donazione di sangue per il personale e gli studenti dell’ateneo, ai corsi di lingua straniera per i professionisti delle Scotte, per arrivare infine ai laboratori creativi di teatro e di medicina narrativa che si svolgono all’Università per Stranieri a partire dal 21 febbraio ma a cui potranno partecipare anche i dipendenti dell’ospedale. Per informazioni consultare il sito dell’Aou Senese alla pagina Eventi e convegni.